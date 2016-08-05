Москва, 5 августа, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на выходные и понедельник, 8 августа, сообщает регулятор.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Курс доллара США к рублю опустился на 83,14 копейки — до 65,5627 рубля. Евро установлен на отметке в 73,0303 рубля, он потерял 89,29 копейки.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 8 августа, уменьшись на 85,91 копейки по сравнению с предыдущим показателем — до 68,9231 руб.