Оренбург, 5 августа, 2016, 13:16 — ИА Регнум. В Оренбурге на территории самого крупного вуза региона возводят наукоград. Его открытие состоится в первый день Международного молодежного образовательного форума «Евразия» — 7 сентября. В течение пяти дней участниками мероприятия станут 800 представителей молодого поколения из России, Болгарии, Великобритании, Исландии, Китая, Финляндии, Норвегии, Черногории и еще нескольких десятков стран. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского госуниверситета, площадь молодежного наукограда займет 10 тысяч квадратных метров.

Александр Дейнека. На просторах подмосковных строек (фрагмент). 1949

На тематических улицах научного городка представят новейшие технические достижения российской и мировой науки: разработки молодых ученых, аспирантов, магистров и студентов евразийского континента. На сегодняшний день организаторы уже отобрали более 200 проектов.

«Наукоград расположится на 10 улицах. Кроме разработок Оренбургского госуниверситета, там будут представлены и экспонаты коллег из других вузов», — отмечает проректор по социальной и воспитательной работе ОГУ Сергей Семёнов.

Свое участие уже подтвердили Университет Хиросимы (Япония), Университет прикладных наук г. Лейпцига (Германия), Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Московский государственный строительный университет, Инновационно-внедренческий центр Чувашского госуниверситета и другие. Разработки гостей наукограда расположатся на самой длинной улице — Университетской, протяженностью более 140 метров.

На Экологической улице желающие смогут самостоятельно провести анализ окружающего воздуха. На улице Самолетной разместятся разработки Аэрокосмического института ОГУ — интерактивные и действующие экспонаты, в том числе натуральная модель беспилотного летательного аппарата, модели роботов, которыми смогут управлять гости.

Запланирована работа инновационных мастерских по популяризации науки и передовых технологий. Посетители наукограда примут участие в химических и физических экспериментах и познакомятся с достижениями в области альтернативной энергетики.

Проводить экскурсии на форуме будут волонтеры ОГУ. Организаторы уже отобрали 150 человек, которые владеют английским, немецким, китайским, японским или французским языками.

«Для нас проведение подобного масштабного мероприятия в Оренбурге — новый опыт, — сказал директор ФГБУ «Международный молодежный центр» Алексей Любцов. — Вопросы, которые на нем рассмотрят, интересуют современную молодежь не только России, но и других стран».

Также он отметил важность русского языка, который станет основным на форуме. Ведь первый Международный молодежный образовательный форум «Евразия» станет площадкой для дружественного, профессионального и гуманитарного общения молодых людей государств Евразийского континента, объединенных идеями русского мира.

Для того чтобы сложная наука стала более понятной, покажут Science Slam — битву ученых в формате стендапа. На ринге слемеры со всей России расскажут о собственных исследованиях и разработках. У каждого будет 10 минут, чтобы остроумно, доступно и интересно донести свою идею, а шумомер определит лучшего по силе звука аплодисментов.

«Молодежный наукоград «Евразия» позволит создать новый тип общения, где молодые ученые будут вовлечены в разработки инновационно-предпринимательского характера», — считает Сергей Семенов.

Площадка наукограда будет красочной и оригинальной, специально к ее открытию изготовят различные арт-объекты. Первый — стела с эмблемой форума, уже установленная в сквере ОГУ. Таймер на ней отсчитывает оставшиеся до начала дни, часы и минуты.

Первый Международный образовательный форум «Евразия» пройдет в Оренбурге с 7 по 10 сентября. Предполагается, что в город прибудут 400 участников из-за рубежа, 400 — из России.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области, в сквере у Дома Советов вечером 8 августа стартует велопробег, посвященный первому Международному молодежному образовательному форуму. Его участниками станут более 60 представителей работающей молодежи города, лидеры и активисты молодежных общественных объединений. Одну из колонн возглавит вице-губернатор Вера Баширова.