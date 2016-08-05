Ханты-Мансийск, 5 августа, 2016, 13:14 — ИА Регнум. В Югре завершился приём документов от кандидатов в депутаты Госдумы РФ седьмого созыва по двум одномандатным округам ХМАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном избиркоме.

Депутат — слуга народа!

В качестве кандидатов заявились 19 человек. 18 уже зарегистрировано. В Ханты-Мансийском одномандатном избирательном округе №222 заявились восемь кандидатов. Это действующий депутат Госдумы Павел Завальный («Единая Россия»); депутат Тюменской областной думы Гарри Столяров («Партия Роста»); сотрудник РЖД Татьяна Ирдуганова («Коммунисты России»); глава города Советский Алексей Савинцев (КПРФ); депутат думы ХМАО Евгений Марков (ЛДПР); генеральный директор ООО «Строительное управление-881» Александр Ломакин («Патриоты России»); генеральный директор компании «Реал Сервис» Олег Ровин («Зеленые»); депутат думы ХМАО Анатолий Вац («Справедливая Россия»)

В Нижневартовском одномандатном округе №223 заявились одиннадцать кандидатов. Десять из них зарегистрированы. Это бывший глава Сургута, почётный гражданин этого югорского города Александр Сидоров («Единая Россия»); предприниматель Айгуль Зарипова («Партия Роста»); президент корпорации «Славтэк» Александр Петерман («Родина»); руководитель регионального отделения партии «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов («Коммунисты России»); действующие депутаты Госдумы РФ Вячеслав Тетекин (КПРФ) и Владимирир Сысоев (ЛДПР); гендиректор ООО «Автоломбард» Сергей Воробьев («ПАРНАС»); член штаба ОНФ в Югре, директор ООО «РАИТЭКС» Владимир Зиновьев («Патриоты России»); предприниматель Светлана Титова («Яблоко»); депутат Госдумы РФ шестого созыва Михаил Сердюк («Справедливая Россия»).

Кандидаты, выдвинутые от указанных политических партий, освобождены от сбора подписей. Проверка их документов завершена и кандидаты зарегистрированы.

Кандидат-самовыдвиженец, замдиректора «Сургутнефтегазпереработка» Илсур Галиев представил в избирательную комиссию Югры 17 975 подписей, по результатам проверки которых будет принято решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидата. В поддержку своего выдвижения ему необходимо собрать 17 131 достоверную подпись. У избиркома ХМАО есть еще десять дней на проверку документов.

Отметим, что 14 партий в РФ на выборах — 2016 освобождены от сбора подписей. Это четыре парламентские партии — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР. Освобождена от подписных листов также партия «Яблоко», набравшая на выборах в Госдуму 2011 года более 3% голосов, а также малые партии, допущенные к распределению мандатов в законодательном собрании как минимум в одном субъекте РФ, — «Правое дело», «Патриоты России», «Гражданская платформа», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Родина», ПАРНАС, российская экологическая партия «Зеленые», «Гражданская сила».

На данный момент в Госдуме РФ интересы Югры представляют коммунист Вячеслав Тетекин, единороссы Леонид Симановский и Павел Завальный, либерал-демократы Василий Тарасюк и Владимир Сысоев, эсер Михаил Сердюк. (В Совете Федерации — Василий Сондыков и Эдуард Исаков).

На выборах-2011 в Госдуму РФ шестого созыва в Югре за «Единую Россию» проголосовало 41,2% избирателей, ЛДПР — 22,5%, КПРФ — 16%, за «Справедливую Россию» — 13%.

Согласно прогноза югорского политолога Андрея Бондарева, у ЕР есть шансы получить на выборах-2016 в Госдуму РФ седьмого созыва 48%, у СР — 5%, у ЛДПР — 21%, у КПРФ — 12%, у партии «Яблоко» — 2%, у «Родины» — 6%, у «Патриотов России» — 3%, у «Партии Роста» — 3%. ПАРНАС по его прогнозам наберет менее одного процента.

Выборы депутатов Госдумы РФ пройдут в единый день голосования, 18 сентября.