Токио, 5 августа, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Император Японии Акихито обратится к нации 8 августа, заявили в управлении по делам императорского двора Японии 5 августа. Об этом сообщает Reuters.

nanzao.com Император Японии Акихито

Обращение главы японской монархии, которое будет показано в 15 часов по местному времени, связано с намерением Акихито отречься от престола.

Напомним, о намерении покинуть престол Акихито, который по-прежнему выполняет ряд официальных функций, стало известно в начале июля. Такое решение монарх связывает с проблемами со здоровьем, из-за которых он может лишиться возможности исполнять возложенные на него обязательства.