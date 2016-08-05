Рига, 5 августа, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Запрещая ретрансляцию популярных телеканалов на русском языке, которые легко смотреть в интернете или через спутниковое ТВ, латвийские власти косвенно стимулируют распространенность пиратского контента в стране, заявил руководитель интернет-провайдера и оператора кабельного телевидения Baltcom Николя Буасен, сообщает портал Delfi.lv.

Clker-Free-Vector-Images Пиратский флаг

Так Николя Буасен прокомментировал результаты проведенного компанией Muso исследования, показавшего, что в пропорциональном отношении Латвия является одним из самых активных в мире потребителей пиратского контента. Буасен отмечает, что его не удивляют такие выводы.

«В Латвии потребление пиратского контента является высоким. Такая ситуация сложилась из-за доступности высокоскоростных интернет-подключений, а также недостаточного понимания основ безопасности работы в интернете и необходимости соблюдать превентивные меры, уменьшающие возможный ущерб, который можно нанести себе или компании, необдуманно скачивая и используя пиратский контент. Чаще всего ущерб выражается в потере данных и поломке устройств», — полагает глава Baltcom.

«Нелегальное распространение услуг ТВ и интернета — это тоже серьезная нарастающая проблема, которую необходимо решать. В этой отрасли в Латвии всегда была высокая доля теневой экономики», — говорит руководитель компании.

По его мнению, главная причина возникновения этой проблемы — бездействие правительства в контроле за соблюдением законодательства об авторских правах. «Более того, мы видим, что государственные ведомства в Латвии косвенно стимулируют распространение пиратства, например, запрещая ретрансляцию популярного телеконтента на русском языке, хотя он легко доступен через интернет и спутниковые платформы», — подчеркнул Буасен.

Напомним, по данным исследования MUSO, среди 50 стран, в которых отмечается самый большой объем скачиваемого пиратского контента, Латвия занимает первое место: 46,3% интернет-пользователей страны посещают сайты с пиратским контентом. Вместе с Латвией в топе самых активных пиратских стран разместились Болгария (27,4% интернет-пользователей посещают сайты с пиратским контентом), Литва (24,5%), Хорватия (22,7%), Испания (22,7%) и Греция (21,9%).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководитель общества «Нет пиратству в Латвии» Даце Котзева заявила, что латвийским властям необходимо активнее бороться с нелегальными распространителями телевидения, так как подобная деятельность наносит большой вред экономике государства. Также она напомнила, что в Латвии примерно 760 тысяч семей имеют подключение к телевидению, и около 140 тысяч пользуются услугами нелегальных распространителей.

В свою очередь представитель Viasat Лина Карклиня заявила, что из-за скачивания нелегальной продукции государственный бюджет Латвии каждый год теряет несколько миллионов евро в виде налогов.

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