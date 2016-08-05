Киев, 5 августа, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Сегодня, 5 августа, президент Украины Петр Порошенко завершил официальный визит в Малайзию и прибыл с государственным визитом в Индонезию. Об этом 5 августа информирует пресс-служба главы государства, передает ИА REGNUM.

Фото пресс-службы президента Украины Визит Петра Порошенко в Индонезию

Отмечается, что в Джакарте началась встреча главы украинского государства и президента Индонезии Джоко Видодо. «На крыльце президентского дворца «Истана Мердека» главу украинского государства с супругой Мариной встретил президент Индонезии с супругой госпожой Ириан», — говорится в сообщении. После заверешения президентских переговоров пройдет встреча официальных делегаций Украины и Индонезии в расширенном формате. В рамках визита украинской делегации планируется «подписание ряда двусторонних документов и участие президента в украинско-индонезийском бизнес-форуме».

В свою очередь Марина Порошенко в сопровождении супруги премьера Малайзии Датин Хаджа Норазелина Аванхад посетила Центр детского развития для детей с аутизмом «Permata Kurnia». По словам Марины Порошенко, сегодня на Украине вопрос социализации детей с особыми потребностями является чрезвычайно актуальным. «В Украине уже проходит трехлетний научно-педагогический эксперимент, цель которого — выработать эффективные механизмы обеспечения доступного образования для детей с инвалидностью и дать им реальную возможность учиться в среде сверстников. По завершению эксперимента планируется распространение его результатов во всех регионах Украины», — рассказала супруга украинского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 3−5 августа Порошенко провел официальный визит в Малайзию. В рамках визита между Украиной и Малайзией был подписан ряд межправительственных соглашений. При этом власти Малайзии выразили желание увеличить объемы торговли с Украиной и принять участие в приватизации украинских госкомпаний.