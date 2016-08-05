Москва, 5 августа, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Российские болельщики могут выразить поддержку своей олимпийской команде, нажав на кнопку в специальном приложении для iOS и Android. Блок «Дай пять команде России» с 5 августа доступен в Яндексе.

George Hodan Дать «пять»

Отправив олимпийцам виртуальный привет, пользователь получит в ответ «пять» от одного из участников сборной. Уведомление об ответе спортсмена доступно для публикации в соцсетях. При этом количество пользователей, поддержавших акцию, будет показано на стойках в бразильском Доме болельщиков.

«Вы можете собрать коллекцию ответов от разных спортсменов или даже от всей Команды в Рио», — говорится в описании приложения.

Также можно поддержать сборную, отметив свой город на виртуальной карте мира. Яркость метки населенного пункта зависит от числа людей, нажавших кнопку «Зажечь!». К текущему моменту акцию поддержали более 150 тыс. пользователей.

Расписание олимпийских состязаний, новости и итоги соревнований Яндекс будет публиковать на специальном сайте, там же можно будет посмотреть онлайн-трансляции Игр и ознакомиться с достижениями российских спортсменов на Олимпиадах прошлых лет.