Рига, 5 августа, 2016, 13:11 — ИА Регнум. После референдума в Великобритании Европейский союз ждут серьезные вызовы, и Латвии уже сейчас нужно начинать действовать, чтобы проанализировать все потенциальные возможности, заявила новый посол Латвии в Великобритании Байба Браже, сообщает LЕТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Она пояснила, что в этом процессе Латвия должна понимать, как действовать, какие контакты и какую информацию получать о том, что происходит в Великобритании, а также определить для себя потенциальные возможности.

«С другой стороны, будем откровенны, это неприятный процесс, потому что Великобритания для нас является очень важной страной и ее выход из ЕС не в наших интересах и не в интересах остальных государств — членов ЕС. В том числе нужно принимать во внимание, что мы придерживаемся схожих взглядов по вопросам политики безопасности, открытой и либеральной экономики, развития интернета и коммуникационных технологий и в др. сферах», — сказала посол.

Браже также напомнила, что вместе с остальными странами Прибалтики и Северными странами создан специальный Северный форум будущего на уровне премьер-министров, чтобы вместе обсуждать эти вопросы и находить идеи для развития региона.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, представитель Министерства финансов Латвии Алексис Яроцкис заявил, что после выхода Великобритании из Европейского союза доступное Латвии финансирование из фондов ЕС может уменьшиться. Он напомним, что Великобритания является одним из крупнейших плательщиков в бюджет ЕС — в 2015 году ее взносы составили 13 млрд фунтов стерлингов или около 16,5 млрд евро, что составляет более 10% общего бюджета Евросоюза.

«После выхода Великобритании доступное Латвии финансирование из фондов ЕС может снизиться. Для Латвии это будет урон, так как после вступления в ЕС средства из фондов внесли существенный вклад в развитие ее экономики, а частные инвестиции в настоящее время сдерживают негативная геополитическая ситуация и низкий рост глобальной экономики», — сказал Яроцкис.

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