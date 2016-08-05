Ярославль, 5 августа, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Сельские территории с дотационными бюджетами могут развиваться за счет сельского и лесного хозяйства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе. Как отметил председатель регионального парламента Михаил Боровицкий, на сегодняшний день подавляющее большинство муниципальных образований являются «глубоко дотационными». В виду формирования областного и муниципальных бюджетов на 2017 год становится особенно актуальной задача укрепить муниципальные ресурсы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дотации

«Сегодня для всех очень интересно, каким будет бюджет следующего года, какие подходы, какое прогнозирование доходов, и, соответственно, какая расходная часть возможна в муниципальных образованиях. Если говорить о сегодняшнем времени, то, к сожалению, в подавляющей части муниципальные образования являются глубоко дотационными. Сегодня, на мой взгляд, одна из главных задач — определить как можно вдохнуть жизнь в сельские территории. Практика показывает: там, где правильно относятся к сельскому хозяйству, лесному хозяйству, там, где поддерживают этот бизнес, шаг за шагом бюджет района наполняется», — отметил Михаил Боровицкий.

В департаменте финансов подчеркивают — область готова поддерживать проектные инициативы на местах. Это поможет обеспечить социальную направленность бюджетного субсидирования. Например, Брейтовский район, социально-экономические проблемы которого были вынесены 4 августа на обсуждение глав районных советов Ярославской области, является одним из самых отдаленных уголков региона и популярен как место отдыха не только у ярославцев, но и у жителей соседних областей, и в летний сезон численность населения здесь возрастает в два раза. Поэтому не удивительно, что основными отраслями муниципальной экономики являются сельское хозяйство и туризм.

Сегодня в районе работают рыбоперерабатывающее предприятие, птицефабрика, агроферма, и в сельскохозяйственную сферу пытаются привлечь новых инвесторов. Также руководство района пытается заинтересовать местную молодежь перспективами жизни в родных краях и создает социальную инфраструктуру. Так практически во всех муниципальных образованиях района отремонтированы клубы, построено несколько спортплощадок и есть планы на хорошее искусственное футбольное поле.

«Брейтовский район, как и все другие, участвует в программе «Обустроим область к юбилею!». По данному проекту были проведены собрания с жителями, люди довольно активно откликнулись на предложение власти совместно выбрать объекты для того, чтобы создать инфраструктуру спорта, инфраструктуру по домам культуры и так далее. По каждому направлению Брейтовский район и сельские поселения вошли в программу: это и спортивная площадка в селе Горелово, в Прозорово это спортивный комплекс, в самом Брейтово это парк Победы и многие другие объекты. Поэтому в дальнейшем также будем совместно с жителями определять и отстаивать приоритеты, чтобы выделять средства, как из местного, так и из областного бюджета», — отметил депутат Ярославской областной Думы Александр Тарасенков.

Однако при этом приходится учитывать тот факт, что Брейтовский район остается негазифицированной территорией, что может негативно влиять как на инвестиционную так и на социальную его привлекательность. В этом году жители местного села Прозорово под руководством благочинного Брейтовского района протоиерея Анатолия Денисова собрали из поленьев, заготовленных на зиму, целую дровяную деревню, чтобы обратить внимание руководства области и «Газпрома» на то, как тяжело жить без голубого топлива.