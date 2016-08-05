Симферополь, 5 августа, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В Крыму в июле значительно увеличилось количество безналичных платежей через платёжные терминалы, что говорит об успешном курортном сезоне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Российского национального коммерческого банка.

stevepb Карты. Бумажник

«По итогам июля 2016 года оборот расчетов при помощи пластиковых карт в сети вырос на 47% относительно июня, и в 5,4 раза по сравнению с июлем 2015 года. Положительную динамику во втором месяце курортного сезона показывает и доля платежей с использованием карт российских банков, которая составила 75% от общего количества транзакций», — сообщили в РНКБ.

Всего по состоянию на 1 августа в крупнейшей банковской сети Крыма работает 5882 платёжных терминала. Банк обслуживает более 1,4 миллиона физических лиц в Крыму, тогда как всего в Крыму около 2,2 млн жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне статистика банка РНКБ показала увеличение использования в платёжных терминалах полуострова банковских карт сторонних банков — с 40% в апреле до 60% в июне. Также был замечен и рост количества безналичных платежей по отношению к апрелю и маю 2016 года.

Напомним, в Крыму большинство банкоматов и платёжных терминалов принимают любые пластиковые карты российских банков, а вот с зарубежным «пластиком» пока не работают из-за санкций.

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