Лондон, 5 августа, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Столица Великобритании опустилась на третье место рейтинга самых дорогих для жизни и работы городов мира, пропустив вперед Нью-Йорк и Гонконг, сообщает агентство недвижимости Savills.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Ранее Лондон 2,5 года подряд занимал первое место, Нью-Йорк шел практически вровень. В 2016 году из-за падения курса британской национальной валюты после Brexit годовые затраты на проживание одного человека, работающего в Лондоне, снизились на 11%, до $100 тыс.

В Нью-Йорке из-за роста цен они составили $114 тыс. (+2% по сравнению с 2015 годом), а в Гонконге рост составил 1%, до $100,9 тыс. Таким образом, Лондон стал более привлекательным городом для работы и жизни.

Москва в рейтинге Savills находится на пятнадцатом месте, стоимость проживания выросла за год на 9% — до $43,97 тыс.