Волгоград, 5 августа, 2016, 13:02 — ИА Регнум. В Волгоградской области выявлен второй очаг опасного заболевания животных. Как сообщили ИА REGNUM в региональном комитете ветеринарии 5 августа, вирус африканской чумы свиней обнаружен в одном из частных подворий рабочего поселка Елань, где зафиксирована гибель сельскохозяйственных животных.

uv.volganet.ru Осторожно! Чума свиней!

Диагноз уже подтвержден Волгоградской областной ветеринарной лабораторией. В зоне риска оказались рабочий поселок Елань и еще 17 поселков и сел. Они вошли в первую угрожаемую зону, установленную в радиусе 20 километров от эпизоотического очага. Сейчас на этих территориях предпринимаются меры по недопущению распространения опасного заболевания.

Еще семь районов — Даниловский, Еланский, Жирновский, Руднянский, Новоаннинский, Новониколаевский и Киквидзенский, а также город Михайловка оказались во второй угрожаемой зоне. Там вводится ограничение на оборот свиноводческой продукции и категорический запрет на свободный выпас животных.

Напомним, из-за вспышек болезни в соседней Саратовской области и в Руднянском районе Волгоградского региона эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней на сегодня обострена. Владельцам частных подворий рекомендуют неукоснительно следовать предписанным ветслужбой правилам.

Ветеринары предупреждают, что африканская чума развивается стремительно. Переносчиками инфекции могут стать птицы, домашние и дикие животные, грызуны и паразиты. Для человека вирус АЧС угрозы не представляет.

Как сообщало ИА REGNUM, семь животных пали в двух личных подсобных хозяйствах села Матышево Руднянского района в начале августа. Согласно экспертизе, все они были заражены вирусом африканской чумы свиней.