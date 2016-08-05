Москва, 5 августа, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) была зафиксирована вспышка сибирской язвы, однако распространение ее на другие регионы России является маловероятным, сообщил на пресс-конференции 5 августа заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАМН Виктор Малеев. По его словам, для борьбы с очагом сибирской язвы соблюдены все необходимые меры безопасности.

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«Инфекция локализована, и тот факт, что где-то здесь она появится, — маловероятен», — заявил он, уточнив, что инфекция не передается воздушным путем.

На данный момент вспышки инфекции наблюдаются во Франции, Австралии и в некоторых странах Азии и Африки, сообщил молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов. «Бороться надо с ними: с их проявлениями и их профилактировать», — подчеркнул биолог.

По его словам, сибирской язвой можно заразиться не только через продукты питания, но и через контакты с животными. Поэтому нужно проводить своевременные меры и по вакцинации скота, и по уничтожению скота, и по дезинфекции местности, где животное обитало, отметил Нетесов.

А как заявил директор института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Сергей Семенов, изменения климата продолжатся. В ближайшие десять лет прогнозируется потепление. «Тут надо думать не о том, как остановить глобальное потепление, тут нужно адаптироваться», — считает он.

Эксперт добавил, что, в связи с распространением вирусов и инфекций по миру, необходимо строго соблюдать правила захоронения трупов животных, умерших от сибирской язвы, среди первоочередных мер он также выделил профилактику заболеваний и мониторинг. «К тому же нужна массовая вакцинация животных и людей», — заключил он, отметив, что полностью контролировать всех диких животных невозможно.

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В свою очередь, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин заявил о росте числа аномальных погодных явлений. «Произошла разбалансировка климатической системы. В частности, подсчитано, что за последние 20 лет число опасных гидрометеорологических явлений, приводящих к большому экономическому ущербу, на территории РФ возросло в два раза: 20 лет назад было 200, сейчас стало 400. И, естественно, рост продолжается дальше», — заявил Малинин.

Напомним, в Ямальском районе ЯНАО введен карантин из-за сибирской язвы. Более 2,3 тысячи животных погибло от заболевания, также диагноз «сибирская язва» подтвердился у 23 жителей. Один ребенок скончался.