Санкт-Петербург, 5 августа, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Еще один местный житель задержан в ходе расследования резонансного убийства супружеской пары в Невском районе Петербурга, проинформировало сегодня, 5 августа, Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу. Как сообщается, этот человек причастен к совершению злодеяния.

Keith Allison Арест

Тела 29-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы и раной шеи и женщины того же возраста с колото-резаными ранениями тела были найдены ночью 4 августа в квартире одного из домов по Октябрьской набережной. Трупы нашла мать погибшего мужчины, обеспокоенная пропажей родственников. Тела жертв были упакованы в полиэтиленовые мешки и спрятаны в диване в квартире супругов.

По горячим следам был задержан сосед погибших, Александр Новиков, 1988 года рождения, которому уже предъявлено обвинение. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вечером 4 августа задержан еще один местный житель, 1983 года рождения, знакомый Новикова, который, по данным следствия, также причастен к совершению преступления.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении соучастника Новикова меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным СМИ, мотивом преступления стали личные неприязненные отношения между Новиковым и проживавшими по соседству супругами.