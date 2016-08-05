Иваново, 5 августа, 2016, 12:54 — ИА Регнум. В Ивановской области суд вынес приговор двоим военнослужащим, торговавшим запасными частями к самолетам Ил-76, сообщили корреспондента ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе регионального УФСБ.

Пресс-служба УФСБ по Ивановской области

Обвиняемыми по делу проходили начальник авиационно-технической службы и начальник хранилища авиационно-технического склада одной из военных частей, расположенных на территории Ивановской области.

Как установлено, военнослужащие продали частному лицу три бронированных стекла кабины стрелка к самолетам Ил-76 — лишь за 40 тыс. рублей при реальной стоимости в миллион рублей. Чтобы пропажа не обнаружилась, военнослужащие изготовили фиктивные документы, согласно которым растраченное имущество на балансе войсковой части не числилось.

Кроме того, при ревизионной проверки вскрылась недостача 222 тормозных дисков для военной авиации на сумму два миллиона 775 тысяч рублей — их подсудимые также пытались скрыть, изготовив фальшивые накладные.

Ивановский гарнизонный военный суд признал начальника авиационно-технической службы виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Второй фигурант дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Он приговорен к лишению свободы сроком на два с половиной года условно с испытательным сроком два года.

Кроме того, суд постановил взыскать более 21 млн рублей с одного из фигурантов — в рамках гражданского иска, заявленного представителем потерпевшего. Решение суда вступило в законную силу.