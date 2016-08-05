Москва, 5 августа, 2016, 12:51 — ИА Регнум. За месяц проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения (с 1 июля по 1 августа 2016 года) данные предоставили более 70% сельскохозяйственных организаций. В переписи приняли участие 62% крестьянских (фермерских) хозяйств и 55% индивидуальных предпринимателей, сообщили в Росстате.

Цитата из кф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Выходные на даче

Переписчики опросили более 80% граждан, имеющих личные подсобные хозяйства в сельских и городских поселениях (городских округах). Получена информация по 67% садоводческих, 69% огороднических и 47% дачных некоммерческих объединений граждан.

В общей сложности перепись охватит 40 тыс. сельскохозяйственных организаций и предприятий, свыше 150 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и около 50 тыс. индивидуальных предпринимателей, около 15 млн личных подсобных хозяйств в сельских поселениях и 3,4 млн (с учетом выборки) в городских поселениях (городских округах), 76 тыс. садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись завершится 15 августа 2016 года. На отдаленных и труднодоступных территориях перепись пройдет с 15 сентября по 15 ноября 2016 года.

Предварительные итоги переписи будут подведены в IV квартале 2017 года, окончательные — в IV квартале 2018 года.