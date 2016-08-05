Пекин, 5 августа, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Китайские исследователи и коммерческие организации активно разрабатывают технологию, с помощью которой было бы возможно воссоздать человеческую кожу. Ученым удалось значительно продвинуться в данной сфере — напечатана свиная кожа, по мнению специалистов, точную копию человеческого эпидермиса удастся получить через 2−3 года.

jarmoluk Кожа слона

«В процессе создания участка кожи наибольшую трудность вызывает поиск подходящего материала. Медики давно освоили 3D-печать для создания протезов и искусственных органов, однако все они в отличие от кожи являются твердыми предметами, нам же необходимо создать полностью эластичное изделие», — заявил специалист Центральной больницы Чунцина У Цзюнь.

Исследователь отметил, что спустя 2−3 года Китаю удастся стать первой страной, где будет осуществляться пересадка искусственной кожи. Благодаря техническому прогрессу лица, получившие серьезные ожоги, смогут в кратчайшие сроки получить необходимую медицинскую помощь без пересадки собственной кожи с других участков тела, пишет «Чжунго синьвэнь».

В июне 2016 г. хирургам Третьей больницы Пекинского университета удалось успешно заменить участок позвоночника на протез, напечатанный на 3D-принтере. Китай занимает первое место в мире по количеству проведенных операций с применением технологий 3D-печати.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 21 июля Муниципалитет Чунцина сообщил о начале строительства первого в Китае и мире центра производства искусственных органов человека. Все имплантаты будут созданы с помощью технологий 3D-печати.