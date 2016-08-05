Москва, 5 августа, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Боевик «Отряд самоубийц» может поставить рекорд в российском кинопрокате: первый день проката продемонстрировал серьезные кассовые сборы, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Цитата из к/ф «Отряд самоубийц». реж Дэвид Эйр. 2016. США Прогулка

В первый день проката в России 5 августа лента может собрать 240−260 млн рублей, что станет по меньшей мере вторым результатам в истории проката в России. Рекорд сейчас принадлежит фильму «Железный человек 3», который за первый день собрал 249,3 млн рублей.

Издание отмечает, что рекорд ленты «Железный человек 3», в частности, связан с тем, что его прокат начался в выходной день. По оценкам экспертов, «Отряд самоубийц» сможет собрать в России за выходные дни 860 — 870 млн рублей, побив рекорд «Дэдпула» по сборам в уикэнд (882,3 млн рублей).

Фильм «Отряд самоубийц» с Уиллом Смитом, Джаредом Лето и Марго Робби рассказывает о том, как на службу государства переходят суперзлодеи из комиксов.