Москва, 5 августа, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Российские продажи автомобилей марки Cadillac выросли с начала 2016 года на 35%, до количества в 571 автомобиль, сообщает «Автостат Инфо».

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Среди ассортимента Cadillac наибольший рост продаж продемонстрировала модель ATS. С января по июнь 2016 года прирост ее реализации достиг 125%. За шесть месяцев в нашей стране было продано девять таких автомобилей. Абсолютным лидером по объемам продаж в количественном отношении стал внедорожник Escalade, чьи продажи в России за 2016 год составили 422 единицы, что на 80,3% больше, чем год назад. Кроме того, на российском авторынке было реализовано 128 шт. Cadillac SRX, а также 12 автомобилей Cadillac CTS.

Стоит отметить, что показатели июня нынешнего года говорят о сокращении российских продаж марки Cadillac на 30% в годовом сопоставлении. За первый месяц лета российские дилеры продали 81 автомобиль. Из этого числа 59 единиц пришлось на модель Cadillac Escalade, еще 17 машин на Cadillac SRX. Кроме того, было продано три Cadillac CTS и два Cadillac ATS.