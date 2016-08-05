Челябинск, 5 августа, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Разрушенное здание храма «Нечаянная Радость», находящееся внутри комплекса зданий горбольницы №1 Челябинска, будет восстановлено согласно проекту, который на данный момент находится на согласовании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Челябинской епархии.

Алексей Саврасов. Пейзаж с церковью и руинами. 1861

«Здание будет восстановлено в любом случае!» — заявил секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков. «Здание будет восстановлено, сейчас просто работы приостановлены, потому что идет вопрос согласования, в какую сторону двигаться дальше. Существует проект реконструкции данного здания, необходим правильный документооборот», — пояснил отец Игорь Шестаков.

Однако в связи с неясной историей здания вопрос о восстановлении не кажется простым и ясным, считают в епархии. «Если восстанавливать в первоначальном виде, то это что будет? Московский Кремль? Гора Фудзияма?» — вопрошает священник.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM, не вызовет ли это конфликта интересов в обществе, клирик ответил риторически. «Никакого конфликта, думаю, не будет. Думаю все-таки, что хватит мудрости у всех трех сторон: прихода, церкви (РПЦ) и Минкульта договориться. Если кому-то это помешает, то это его гражданское право, можно обращаться в любые инстанции и ведомства, где ему в течение месяца, согласно правилам, будут давать квалифицированные ответы», — заключил отец Игорь Шестаков.

Настоятель храма Михаил Горбунов от комментариев отказался. «Комментарии никакие не даем!» — пояснил священник.

Напомним, в начале июля в Челябинске на территории городской клинической больницы № 1 при проведении строительных работ разрушено здание православного храма. Дело приобрело широкий общественный резонанс. Подключились надзорные ведомства Челябинска. В результате состоялся суд, который принял решение оштрафовать настоятеля храма «Нечаянная Радость» Михаила Горбунова на 20 тысяч рублей.