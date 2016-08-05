Санкт-Петербург, 5 августа, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Начальник Главного управления спецстроительства № 3 Спецстроя РФ Александр Шашкин, который прилетел 4 августа из Москвы в Санкт-Петербург, задержан в аэропорту «Пулково». Об этом сообщает «Фонтанка».

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

«Его (Александра Шашкина) встретили в аэропорту «Пулково» и проводили в Следственный комитет России (СКР) по делу об откатах», — говорится в сообщении.

По данным издания, 58-летний высокопоставленный функционер был фактически задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 22 марта текущего года по статье 204 УК «Коммерческий подкуп».

«Александр Шашкин проверяется на причастность к получению «откатов» на более чем 60 млн рублей за распределение госконтрактов», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых по делу о «коммерческом подкупе» в петербургской структуре Спецстроя. Ведется следствие.