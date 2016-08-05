Владимир, 5 августа, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Владимирской области не нашел нарушений в работе врачей перинатального центра, в котором женщина после тяжелых родов впала в кому. Как сообщила заместитель директора департамента Юлия Арсенина на встрече с коллективом роддома, врачи сделали все от них зависящее.

softpedia.com Реанимация. Кома

«Все мероприятия, которые было необходимо провести в стенах этого учреждения, были проведены. Сейчас уже проведена проверка не только департамента, но и страховой компании, это независимая проверка «Ингосстраха» в Москве, есть уже заключение, проведена проверка Росздравнадзором. Тоже уже есть заключение, проводилась она в Рязани независимыми экспертами. На сегодняшний день каких-то крупных нарушениях в оказании медицинской помощи не выявлено», — сказала журналистам Юлия Арсенина.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, женщина впала в кому 10 июня. Спасти жизнь молодой мамы пытались 40 врачей. После она была переведена в московскую клинику. Сейчас роженица находится в стабильно тяжелом состоянии. Муж женщины настаивает на том, что имела место врачебная ошибка. В департаменте же сразу заявили, что причиной случившегося могло стать заболевание, которое девушка перенесла в детстве. Для расследования причин в администрации региона была создана специальная комиссия.