Москва, 11 августа, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Американское драмеди «Капитан Фантастик», не супергеройский фильм с супергеройским названием, сегодня выходит в прокат в России. Картину об идейном отце, выращивающем в лесу, вдали от цивилизации, своё многочисленное потомство, снял режиссёр Мэтт Росс, больше знакомый зрителям своими актёрскими ролями («Авиатор», «Без лица», «12 обезьян»).

Цитата из к/ф «Капитан Фантастик». реж Мэтт Росс. 2016. США Тихий вечер

Лесная чаща на северо-западе США. Здесь, в суровых условиях, живёт семейство: отец учит шестерых детей рукопашному бою, искусству владения холодным оружием, охоте, а также иностранным языкам, философии и квантовой физике. С цивилизацией дети не знакомы — о жизни знают только из книг и от отца. Но столкнуться с большим городом и царящим повсюду капитализмом всё же придётся: мать, давно уже находящаяся в больнице из-за проблем с психикой, покончила с собой, и дети с отцом спешат на похороны…

«Капитан Фантастик» представляет собой пример американского независимого кино, позволяющего себе рассуждать о капитализме и предлагать свой вариант ответов на многие вопросы.

Премьера фильма состоялась в Каннах, где во второй по значимости (после основного фестивального конкурса) программе картина получила приз за лучшую режиссуру. «Капитан Фантастик» был также удостоен приза за режиссуру на кинофестивале в Палм-Спрингс и участвовал в конкурсе «Сандэнса» — 2016.

Цитата из к/ф «Капитан Фантастик». реж Мэтт Росс. 2016. США Покинув родной дом

Постановкой «Капитана» занимался Мэтт Росс, за свою актёрскую карьеру успевший посотрудничать с многими известными режиссёрами — Джоном Ву, Мартином Скорсезе, Уэйном Ваном, Аланом Боллом и другими. Снимался с Леонардо ДиКаприо («Авиатор»), Джоном Траволтой и Николасом Кейджем («Без лица»), Брюсом Уиллисом и Брэдом Питтом («12 обезьян»), прославился ролью Альби Гранта в сериале «Большая любовь». В кресле режиссёра Росс оказался, будучи вдохновлённым своим собственным родительским опытом.

Главную роль отца-идеалиста в картине исполнил Вигго Мортенсен, блиставший в начале 2000-х в роли Арагорна в трилогии «Властелин колец». Детей сыграли — Джордж МакКэй («Питер Пэн»), Шри Крукс («Американская история ужасов»), Анналиса Бассо («Настоящая кровь»), Саманта Ислер («Сверхъестественное»), Николас Хэмилтон и Чарли Шотуэлл.

Цитата из к/ф «Капитан Фантастик». реж Мэтт Росс. 2016. США В полной гармонии с природой

В Москве «Капитан Фантастик» был впервые представлен на 38 Московском международном кинофестивале в программе специальных показов. До официальной премьеры фильм также демонстрировался на ВДНХ. 9 августа в летнем кинотеатре ВДНХ картину показали на языке оригинала с русскими субтитрами.