Санкт-Петербург, 5 августа, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Объем выручки, полученной резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» в первом полугодии 2016 года, достиг 5 млрд рублей, что в 1,6 раза превышает аналогичный показатель 2015 года. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в комитете по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.

russez.ru ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Резидентами петербургской ОЭЗ за январь-июнь текущего года инвестировано в реализацию своих проектов 3,010 млрд рублей. За тот же период компании, работающие в зоне, уплатили налогов на сумму 630 млн рублей, из которых 300 млн рублей — в региональный бюджет. За полугодие в ОЭЗ создано 262 новых рабочих места, а общее число работающих на предприятиях в ОЭЗ достигло 1890 человек.

Всего с начала работы ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 2006 году резиденты зоны инвестировали в проекты на ее территории более 18,6 млрд рублей, получив при этом объем выручки в размере более 17,7 млрд рублей. Налоговые отчисления резидентов ОЭЗ за это время составили более 5,3 млрд рублей.

На территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге зарегистрировано 40 компаний. ОЭЗ размещается на двух участках — «Нойдорф» (19 га, пос. Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и «Новоорловская» (110 га, Приморский район Санкт-Петербурга). Общий объем заявленных резидентами инвестиций — более 35 млрд рублей.

По словам председателя городского комитета по промышленной политике и инновациям Максима Мейксина, успехи петербургской ОЭЗ и ее резидентов являются «важным показателем инвестиционной активности инвесторов и привлекательности инновационной инфраструктуры, созданной в нашем городе».

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Напомним, 9 июня ряд СМИ сообщили о недовольстве Кремля уровнем эффективности российских ОЭЗ, что якобы может привести к закрытию как минимум десяти из них. Ранее Министерство финансов предложило выделять средства только успешным ОЭЗ промышленно-производственного типа, инвестиции которых с момента создания троекратно превышают затраты федерального центра на инфраструктуру.

«У нас нет информации о том, что нам грозит закрытие. Надеемся, этого не произойдет: сейчас так вопрос не стоит, к нам нет претензий», — сообщили тогда ИА REGNUM в пресс-службе петербургского филиала АО «Особые экономические зоны».