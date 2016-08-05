Москва, 5 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Запрос депутата Госдумы РФ от Чечни о проверке «украинского следа» по делу об убийстве политика Бориса Немцова будет рассмотрен Генпрокуратурой РФ, сообщает РЕН ТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шествие, приуроченное к годовщине гибели Бориса Немцова в Москве

«Обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Ранее депутат направил обращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке, в котором попросил проверить публикации СМИ.

По мнению Вахаева, в них «довольно убедительно» говорится об иностранном следе в этом преступлении. В частности, пистолет, из которого был убит политик, мог быть завезен с территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело об убийстве политика и общественного деятеля Бориса Немцова передано в суд. Пять фигурантов дела обвиняются в совершении убийства по найму, расследование уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова продолжается.

По данным следствия, в конце сентября 2014 года Заур Дадаев, Шадид и Анзор Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев по предложению Мухудинова и иных неустановленных лиц согласились за вознаграждение в размере 15 млн рублей совершить убийство политика.

Пятеро фигурантов обвиняются в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия (пп. «ж, з» ч.2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 222 УК РФ).