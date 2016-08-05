Москва, 5 августа, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В мире порядка 100 млн человек могут переболеть вирусом Зика, заявил на пресс-конференции 5 августа заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАМН Виктор Малеев. По его словам, в России лихорадкой Зика заболели пять человек, посетившие Доминикану, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

doctor.kz Вирус Зика

«Вирус Зика возник внезапно и связан с климатическим феноменом в Тихом океане, который сказался на количестве комаров. Даже стоял вопрос о невозможности проведения Олимпиады в Бразилии», — сообщил Малеев.

Он добавил, что также наблюдается рост лихорадки Денге, Чикунгуньи, лихорадки западного Нила.

Специалист Роспотребнадзора подчеркнул, что развитие новых заболеваний связано с изменением климата. В связи с этим, необходимо следить за аномалиями и природными факторами, резюмировал Малеев.

Напомним, как ранее сообщали во Всемирной организации здравоохранения, для борьбы с вирусом Зика необходимо почти 122 млн долларов. Особое внимание необходимо уделять последствиям заболевания.