Пекин, 5 августа, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Hainan Airlines Co Ltd. — крупнейшая частная авиакомпания Китая и дочерняя компания конгломерата HNA Group, приобрела 23,7% акций Azul SA — третьей по величине авиакомпании Бразилии. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте китайского авиаперевозчика.

flightsnation.com Hainan Airlines

Стоимость сделки составила около $450 млн. Hainan Airlines, став крупнейшим акционером Azul, провела кадровые перестановки, назначив трех новых членов совета директоров Azul. Обе стороны договорились начать более тесное сотрудничество по развитию новых маршрутов, программ подготовки летного состава, маркетинговых программ и погрузо-разгрузочных работ.

Как говорится в официальном заявлении, оба перевозчика выиграют от значительного увеличения пассажиропотока между Китаем и Бразилией. В августе, около 3 тыс. китайских посетителей отправятся в Рио-де-Жанейро на Олимпийских игры, что является 10-кратным увеличением числа туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основанная в 2008 г., Azul предлагает более 800 ежедневных рейсов в более чем 100 городов мира.