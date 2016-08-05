Улан-Удэ, 5 августа, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Новый полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло, находясь с рабочей поездкой в Бурятии, подверг критике систему тушения лесных пожаров в регионе.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском окружном информационном центре, складывающуюся в республике ситуацию с лесными пожарами полпред обсудил на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Во время облета районов республики Меняйло осмотрел территории, пройденные лесными пожарами в прошлом году. «Республика Бурятия — один из наиболее горимых регионов Сибирского федерального округа. Ежегодно огнем в республике уничтожаются сотни тысяч гектаров леса», — отметил он.

По словам полпреда, главные причины возгораний, помимо природных факторов и сложных метеоусловий, — недостатки в организации работы органов власти и управления и низкий уровень межведомственного взаимодействия. В регионе не обеспечено соблюдение запрета на проведение сельхозпалов, существует недостаток привлекаемых на тушение пожаров сил и средств, процент выявляемости виновных в пожарах лиц очень низкий, уточнил Сергей Меняйло.

По мнению участников совещания, к проблемным вопросам также относятся недостаток финансирования сферы тушения пожаров и наличие кредиторской задолженности за ликвидацию возгораний в 2015 году перед профильными учреждениями, которая составляет 168,2 млн рублей.

Полпред «потребовал принять оперативные меры по урегулированию текущих проблем и повысить эффективность деятельности по предупреждению и ликвидации возгораний».

Как сообщают СМИ Бурятии, на совещании полпред был весьма эмоционален и даже переходил на крик. «Каждый год горим и сталкиваемся с одной и той же проблемой! Правильно сказал Вячеслав Владимирович (Наговицын, глава Бурятии — прим. ИА REGNUM ), что, считая, кто кому сколько должен, потом будем считать не дай бог жизни людей! И многие из здесь сидящих лишатся своих должностей! Так работать нельзя!», — цитирует Меняйло газета «Номер один».

Добавим, с начала пожароопасного периода по состоянию на 31 июля в Бурятии зарегистрировано 580 лесных пожаров на общей площади 143,3 тыс. гектаров (за аналогичный период 2015 года — 1251 лесной пожар на площади 414,7 тыс. га). В качестве основных причин пожаров (84% случаев) называются человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем в лесу.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в конце июля текущего года полпред президента в СФО Николай Рогожкин был отправлен в отставку. На эту должность был назначен губернатор Севастополя Сергей Меняйло. 2 августа он прибыл в Новосибирск, а 4 августа в рамках рабочей поездки по регионам Сибири отправился в Бурятию. Сегодня, 5 августа, полпред посетит Омск, где где проведет встречу с губернатором и примет участие в мероприятиях, посвященных 300-летию основания города.