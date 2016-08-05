Вологда, 5 августа, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Гринпис России составил рейтинг регионов, основанный качестве решения проблем бытовых отходов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в международной экологической организации, благодаря этому рейтингу жители регионов смогут узнать, как, по мнению властей, обстоят дела с раздельным сбором отходов в конкретной области, и будет ли развиваться это направление в дальнейшем. В рейтинге Вологодская область получила лишь 0 баллов из 4 максимально возможных.

greenpeace.org Гринпис

«Все регионам задали одни и те же вопросы. Вологодская область ответила только на один из них: о том, что в регионе развивается переработка отходов. В Вологде и на территории ещё восьми областных районов раздельно собирают стекло, пластик и бумагу. Кроме того, в Череповце около 30% мусора уходит в переработку. Однако вопрос о разработке территориальной схемы обращения с отходами — документа, который должны принять все субъекты России до сентября этого года остался без внимания», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель токсической программы Гринпис России Алексей Киселев.

По его словам, отсутствие территориальной схемы обращения с отходами может привести к фундаментальным проблемам в регионе.

«На основе схемы будет действовать и региональный оператор, который будет отвечать за всю деятельность по работе с отходами. И без территориальной схемы любая деятельность, касающаяся вывоза мусора и обработки отходов, после сентября выпадет из правового поля», — подчеркнул Алексей Киселев.

Однако в региональном правительстве не согласились с опубликованным рейтингом. По словам начальника областного департамента ТЭК и ТР Антона Стрижова, в Вологодской области выстраивается система по утилизации мусора, а территориальная схема обращения с отходами будет разработана уже в этом году."Баллы снимались в том числе и за строительство мусоросжигающих заводов, которое запланировано в некоторых регионах России. Что касается Вологодской области, мы проинформировали, что на территории региона не намерены возводить подобные предприятия. Мы не согласны с опубликованным рейтингом Гринписа. В настоящее время в области ведётся целенаправленная работа по запуску новой модели по обращению с отходами в 2017 году. Мы понимаем, что необходимо делать все для улучшения экологической ситуации. Для этого у нас есть необходимые ресурсы», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Антон Стрижов.

По данным департамента ТЭК, сейчас в регионе для обезвреживания и переработки принимают ртутьсодержащие, нефтесодержащие отходы, отработанные покрышки, битое стекло, макулатуру, отходы пластмассы и оргтехники. В общей сложности в 2015 году образовалось 16 млн тонн отходов, из них было утилизировано 12 млн тонн (75%). Сейчас на территории региона работают 15 предприятий, которые утилизируют и обезвреживают отходы 2−4 класса опасности. Из всего объема образовавшихся ТКО утилизировано 1,583 тыс. тонн.

Добавим, что в рейтинге Гринпис максимальные 4 балла получили Новосибирская и Курганская области, а также республика Чувашия. Ниже нулевой отметки в рейтинге опустились 20 регионов, отрицательный балл получила и Москва.