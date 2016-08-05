Мурманск, 5 августа, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года в Центры занятости населения Мурманской области за содействием в поиске работы обратились 68 граждан Украины, 56% из них были трудоустроены. Такую информацию корреспонденту ИА REGNUM предоставили в Государственной службе занятости населения Мурманской области.

Александр Дейнека. Кузнецы (фрагмент). 1957

«За период с июля 2014 года по январь 2016 в Центры занятости населения обратились за поиском работы 2772 гражданина Украины, 88% из них были трудоустроены, — пояснили в учреждении. — Всего с учётом самостоятельно трудоустроившихся в экономике Мурманской области занято около 3000 граждан, вынужденно покинувших Украину».

Как отметили в Службе занятости, те, кто смог найти работу в этом году, трудоустроены, в основном, в сферах торговли, общественного питания и строительства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в этом году Мурманская область впервые вышла из списка аутсайдеров по безработице. По мнению специалистов, положительная динамика наблюдается в связи с началом временных и общественных работ, а также началом кампании по трудоустройству молодёжи. К слову, за лето в Мурманской области трудоустроят более 4,5 тысяч подростков. Отметим, по состоянию на 1 июля текущего года численность безработных граждан в Мурманской области составила 6 825 граждан, это на 1,5% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.