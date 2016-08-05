Калуга, 5 августа, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Поголовье крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2012 годом, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального министерства сельского хозяйства. По отношению к 2015 году прирост составил 125%, численность овец и коз увеличилась на 40%, поголовье свиней — на 72%. В 2016 году мяса произведено более четырёх тысяч тонн, молока — более 11, что на 78% больше показателей прошлого года.

(сс) Couleur Бык. Коровы

По словам министра сельского хозяйства области Леонида Громова, в 2017 году на федеральном уровне запланировано увеличение размеров грантов: начинающим фермерам — до трёх миллионов рублей, семейным животноводческим фермам — до 30 миллионов, на развитие материально-технической базы кооперативных хозяйств — до 70 миллионов. Также он считает, что развитие сельхозкооперации позволит увеличить производство конкурентноспособной продукции.

В Калужской области малый сельский бизнес за последние годы существенно укрепил свои экономические позиции. Выделение грантов на конкурсной основе, льготное кредитование и другие меры государственной поддержки фермерства создали условия для ведения успешного и высокотехнологичного аграрного производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области зарегистрировано 1850 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), из них 726 осуществляют производственную деятельность. Кроме этого, работают 108 сельскохозяйственных потребительских кооперативов различного направления. С 2012 года в регионе действуют ведомственные программы поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм. За три года предоставлены гранты 25 главам КФХ на создание семейных животноводческих ферм и 71 начинающему фермеру. Следует отметить, что крестьянско-фермерские хозяйства активно включились в роботизацию молочного животноводства. Также осуществляется реализация бизнес-проектов КФХ по программе мясного скотоводства.

Вдобавок в Калужской области развивается товарное рыбоводство. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбный» в Думиничском районе ежегодно выращивает около 600 и реализует около 350 тонн свежей рыбы, а также 15 тонн продукции холодного копчения. Наращивание производственных мощностей и совершенствование технологии позволит до 2020 года довести ежегодные объемы выращиваемой рыбы до 1000 тонн.