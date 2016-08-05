Москва, 5 августа, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В результате совершения аварийной посадки пакистанским вертолётом Ми-17 на территории Афганистана в плен был захвачен гражданин России. Об этом 5 августа сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

homayun.org МИД России

«Проверяем указанную информацию», — говорится в сообщении.

По словам дипломатов, посольства в Исламабаде и Кабуле «находятся в тесном контакте с властями стран пребывания с целью принятия исчерпывающих мер по освобождению россиянина».

Как сообщают СМИ, 4 августа в афганской провинции Логар совершил аварийную посадку принадлежащий Пакистану вертолет Ми-17, который направлялся в Россию для проведения ремонта. Члены экипажа были захвачены в плен боевиками Движения талибов. Среди них гражданин России С.К.Севастьянов, 1956 г.р., штурман.