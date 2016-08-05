Киев, 5 августа, 2016, 12:14 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы президента Украины Президент Украины Петр Порошенко с министром обороны Малайзии Хишаммудином Хуссейном

В Малайзии президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром обороны этой страны Хишаммудином Хуссейном. Об этом 5 августа информирует пресс-служба главы государства, передает ИА REGNUM.

Отмечается, что во время переговоров стороны отметили необходимость скорейшей активизации работы межправительственного украинско-малайзийского торгового комитета. «Президент Украины проинформировал малайзийского министра относительно ситуации в Донбассе. Собеседники обменялись мнениями относительно развития ситуации безопасности в Юго-Восточной Азии. Стороны определили ряд конкретных шагов по расширению сфер сотрудничества и активизации взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении.

При этом Порошенко поздравил министра обороны с днем рождения и пригласил его посетить Украину.

Вчера, 4 августа, Порошенко заявил о готовности Украины поставлять в Малайзию украинские самолеты серии «Ан». «Украине есть что предложить Малайзии. Это может быть двустороннее сотрудничество в космических программах. Сегодня мы обсуждали поставки самолетов «Антонов» в Малайзию и также мы можем предоставить фармацевтические поставки Малайзии», — рассказал Порошенко.

Ранее, глава Генштаба Украины Виктор Муженко на своей странице в Facebook проинформировал о повышении окладов сержантам и старшинам ВСУ. «У младших командиров кроме патриотической мотивации должна быть и финансовая. В исполнение поручения президента с 1 июня 2016 повышены размеры денежного обеспечения отдельным категориям военнослужащих сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины», — написал Муженко. Он сообщил, что размер надбавки составляет от 500 до 1200 гривен (от 20 до 48 долл) ежемесячно.

Как сообщало ИА REGNUM, 3−5 августа Порошенко провел официальный визит в Малайзию. В рамках визита между Украиной и Малайзией был подписан ряд документов. В частности, межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений, договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Также стороны договорились создать украинско-малайзийскую торговую комиссию.

Напомним, в апреле 2016 года на выставке военной техники DSA-2016 член королевской семьи — принц Малайзии Саед Фаизуддин Путра заинтересовался украинской бронетехникой, которую презентовал концерн «Укроборонпром». В частности, особое внимание было уделено бронетранспортерам «Дозор-Б» и БТР-3Е, противотанковому комплексу «Скиф» и танку «Оплот». В свою очередь, Главнокомандующий ВС Малайзии генерал Зулкифели Бин Мохд Зин отметил иннновационность украинской военной техники.

Справка: по итогам 2015 года объем экспортных контрактов Госконцерна «Укроборонпром» составил 1,334 млрд долларов.