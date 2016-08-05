Киев, 5 августа, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил 5 августа о продолжении голодовки пятерых шахтеров украинских госпредприятий «Красноармейскуголь» и «Селидовуголь» из-за долгов по зарплате.

Борис Окороков. Шахтеры. 1963

Они находятся в здании Министерства энергетики и угольной промышленности, написал Волынец в своем Facebook. Он напомнил, что днем ранее началась забастовка горняков на шахтах госпредприятия «Селидовуголь» — «Украина», «Кураховская», «1/3 Новогродовская», «Россия», а также шахты имени Стаханова ГП «Красноармейскуголь».

Шахтеры требуют погасить задолженность по зарплатам за три месяца, они больше не верят обещаниям правительства Украины, а их семьи доведены до отчаяния. К голодающим готовы присоединиться еще 30 человек.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что задолженность по зарплате горнякам будет погашена «в сжатые сроки» — деньги на долги были сняты с других программ. Он обвинил некоего «клерка» из Министерства финансов, который не может подписать и пропустить платеж по зарплате.

Ранее, 29 июля, сотни шахтеров ГП «Львовуголь» перекрыли международную трассу «Львов — Рава-Русская» с требованием погасить долги по зарплатам. Блокировку трасс намерены повторить и бастующие шахтеры Донецкой области.