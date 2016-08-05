Ростов-на-Дону, 5 августа, 2016, 12:06 — ИА Регнум. В Ростовской области зарегистрировано 63 кандидата на место в Государственной думе РФ седьмого созыва. Всего же за депутатские мандаты желают бороться 74 человека — более десяти в среднем на избирательный округ (На Дону семь одномандатных избирательных округов — прим. ИА REGNUM). Это 65 представителей от 13 политических партий и девять самовыдвиженцев. Об этом ИА REGNUM 5 августа сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Лучшим из лучших мандат депутата вручает народ!

Несколько человек, подавших заявления в облизбирком, предвыборную гонку завершают. В частности, пятеро добровольно сходят с выборной дистанции, пять кандидатов либо собрали недостаточно подписей избирателей, либо не предоставили пакет документов для регистрации.

Кроме того, двое кандидатов, выдвигаемых как по одномандатным округам, так и по федеральному списку, указали на наличие судимости. Тяжесть совершенных преступлений повлияют на окончательное решение избирательных комиссий. Один самовыдвиженец скрыл «темное пятно» своей биографии, а потому автоматически выбывает из предвыборной гонки.

Что касается дополнительных выборов депутатов донского парламента, то по Азовскому и Ленинскому избирательным округам выдвинуто девять кандидатов-партийцев, трое из которых зарегистрированы.

На Дону в единый день голосования — 18 сентября — жители выберут 4 тыс. 174 депутатов представительных органов. На сегодняшний день в предвыборный процесс включаются около 6,5 тыс. кандидатов.

Напомним, что на днях в донском регионе было отказано в регистрации восьми кандидатам в депутаты сельпо. Претенденты на депутатский мандат в Дубовском, Красносулинском и Тарасовском районах скрыли судимость.

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Ещё четверо самовыдвиженцев из-за судимости сняты с выборов на Дону

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, выборы в Ростовской области зачастую проходят довольно спокойно. Но в связи с тем, что ЦИК применил к донской столице, как и к другим российским мегаполисам, так называемый «лепестковый» принцип формирования избирательных округов, может возникнуть определенный конфликт интересов и предпочтений городских и сельских избирателей, а также избирателей крупнейших городов области.

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