Диспур, Индия, 5 августа, 2016, 12:02 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 человек погибло, еще 15 получили ранения, когда неизвестный открыл огонь на многолюдном рынке на северо-востоке Индии, сообщает Reuters со ссылкой на полицию страны.

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По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в городе Кокраджхар в штате Ассам. На данный момент нет информации относительно судьбы нападавшего.

В Штате Ассам, находящемся на северо-востоке Индии, на протяжении многих лет наблюдается этническая и межплеменная напряженность, усугубляемая его недостаточным экономическим развитием.