Екатеринбург, 5 августа, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге трем мужчинам удалось поймать выпавшего из окна восьмого этажа четырехлетнего ребенка. Как передает Life.ru, девочка получила травмы, которые не угрожают ее жизни.

ponchikov.net Ребенок

ЧП произошло накануне вечером, 4 августа, на улице Бебеля.

«Девочку, висевшую на балконе, заметил сосед, — рассказал один из спасителей Андрей Продовиков. — Он позвал меня и еще одного мужчину, проходившего мимо».

Трем мужчинам удалось точно рассчитать место падения малышки и принять удар на себя.

«Мы быстро встали буквой П на месте, куда она должна упасть, — сообщил мужчина. — Рассчитали точно, девочка ударилась обо всех нас — это смягчило удар падения».

Отметим, что состояние четырехлетнего ребенка, получившего перелом плеча и ушиб поясничного отдела, не вызывает опасений у врачей.