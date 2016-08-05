Волгоград, 5 августа, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В Волгоградской области за сексуальное насилие над ребенком осужден гражданин Таджикистана. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 5 августа, жертвой злоумышленника стала 12-летняя дочь его сожительницы.

josealbafotos Арест. Тюрьма

32-летний мужчина нелегально работал в Москве, приезжая время от времени в Волгоградскую область к своей сожительнице. В один из таких приездов, воспользовавшись отсутствием дома матери девочки, которая в это время была на работе, он посягнул на половую неприкосновенность малолетней падчерицы.

Также по теме: Убийство и изнасилование школьницы стоило двум волгоградцам 34 года тюрьмы

В Волгограде рецидивист-развратник ответит за насилие над школьницами

Долгое время девочка никому не рассказывала о страшном преступлении. Изменения в поведении дочери заметила мать, узнав, что девочка подверглась насилию, она сразу же обратилась в полицию. Задержать злоумышленника удалось не сразу. К этому времени уже уехал в столицу на заработки. Стражи порядка взяли насильника на железнодорожном вокзале в Москве. Сдаваться в руки правосудия гастарбайтер не хотел. Он попытался оказать сопротивление и даже скрыться от сотрудников правоохранительных органов, но безуспешно.

Суд вынес жесткий приговор. Гражданину Таджикистана придется провести ближайшие 15 лет в тюрьме. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, только за прошлый месяц в Волгоградской области было вынесено два обвинительных приговора в отношении развращавших детей злоумышленников. Так, 20-летний житель Быковского района региона ответил перед Фемидой за 13 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении семи подростков, три эпизода вовлечения несовершеннолетних в совершение тяжких преступлений, а также за вымогательство и кражу. Свободы он лишился на 14 лет. А в первой декаде июля двое насильников и убийц школьницы получили 34 года тюрьмы.

Читайте также: В Волгограде бомж-педофил пришёл с повинной