Лос-Анджелес, США, 5 августа, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Автомобиль Google, способный передвигаться при отсутствии водителя, в очередной раз стал участником дорожного инцидента. В Лос-Анджелесе в него въехала Mitsubishi, сообщает издание Express.

auto24.ee Автомобиль Google

Авария произошла, когда автомобиль Google стоял на пересечении улиц. Сзади со скоростью 11 км/ч двигался автомобиль Mitsubishi, его водитель допустил столкновение с «гугломобилем», после чего скрылся с места ДТП. В результате у автомобиля Google оказались повреждены багажник и сенсоры, водитель травм не получил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года ДТП с участием беспилотного автомобиля Google произошло в калифорнийском Маунтин Вью. Автомобиль старался объехать на дороге мешки с песком, но допустил столкновение с автобусом, ехавшим по другой полосе. В аварии пострадавших не было, оба транспортных средства получили небольшие повреждения.

Компания Google заявила о «частичной ответственности за инцидент».