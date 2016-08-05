Вашингтон, 5 августа, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Американское космическое агентство NASA опубликовало видео, зафиксировавшее разрушение Солнцем подлетевшей к нему кометы.

mirvkartinkah.ru Солнце

Видеосъемка проводилась при помощи космического аппарата Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), задачей которого является наблюдение за Солнцем. Аппарату удалось заснять столкновение яркой кометы и нашего светила. Съемка производилась 3−4 августа 2016 года.

Скорость кометы в момент съемки превышала два млн км/час. Космическое тело, состоявшее из пыли и льда, входило в состав группы околосолнечных комет Крейца, являющихся обломками огромной кометы, разорванной несколько столетий назад.

Видеоролик демонстрирует, как комета была разорвана воздействием звезды, после чего ее обломки испарились.