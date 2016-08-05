Пекин, 5 августа, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Ряд авторитетных экспертов в области железнодорожного строительства заявили о готовности Китая реализовать один из самых амбициозных транспортных проектов в истории железных дорог — строительство магистрали, соединяющей КНР и Южную Азию через Тибет.

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В 2006 г. Китай построил 1100 км железнодорожного полотна, которое соединило часть Тибетского нагорья с юго-западными провинциями КНР. В 2014 г. китайским железнодорожникам удалось связать новой магистралью 2 крупнейших тибетских города — Лхасу и Шигадзе. В настоящий момент по данным веткам составы передвигаются со скоростью до 100 км/ч, однако после полной модернизации на линию могут выйти высокоскоростные поезда, развивающие до 350 км/ч. Новый железнодорожный маршрут, вероятнее всего, начнется в уезде Гьиронг и проследует оттуда в восточные провинции КНР, а дальнейшем на запад — в Непал, пишет «Чжунго синьвэнь».

Непал надеется на расширение железнодорожной сети в Тибете, так как это будет стимулировать экономическую, культурную и религиозную связь с Китаем в рамках проекта Нового шелкового пути, предложенного председателем КНР Си Цзиньпином.

Особенностью будущего проекта станет высокогорное расположение станций: Гьиронг расположен на высоте 2800 метров над уровнем моря, Лхаса на 3700 метров, Шигадзе — 3800 метров.

«Несмотря на сложный рельеф и суровые климатические условия, Китай обладает достаточным уровнем технической оснащенности для реализации столь амбициозного проекта. Строительство железной дороги, пересекающей Гималаи, экономически и технологически осуществимо», — заявил замглавы Департамента по вопросам науки и технологий Пекинского технологического университета Цзун Ган.

В настоящее время сразу 2 китайские корпорации выражают интерес к развитию железнодорожного сообщения между Непалом и КНР. CAMC Engineering Co и China Railway Construction Corp предложили проект строительства 121 км полотна, соединяющего непальские города Катманду и Расува — последний, находится в нескольких километрах от китайского Гьиронга.

«Трансгималайская железная дорога имеет стратегическое значение для Китая и Азии в целом, поскольку она в перспективе соединит 2 крупнейшие страны региона — Китай и Индию», — отметил профессор Пекинского транспортного университета Чжоу Ихуэй.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай вкладывает рекордные средства в развитие железнодорожной сети на территории страны. В начале 2016 г. Государственный комитет по развитию и реформам КНР опубликовал отчет, согласно которому до 2020 г. в развитие транспортной инфраструктуры будет инвестировано более $725 млрд, большая часть средств будет затрачена на развитие сети железных дорог.