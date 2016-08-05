Рио-де-Жанейро, Бразилия, 5 августа, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Дело было на одной из «важных городских улиц в районе, где расположено большинство олимпийских объектов». По уточненным данным, приводимым бразильской газетой Globo, Ферес Брага около полудня 4 августа вместе с женой и дочерью ехал в принадлежащей ему BMW X6 и вынужден был остановиться в автомобильной пробке, возникшей из-за того, что в это время по проспекту Авенида-дас-Америкас в районе Олимпийского парка проходила эстафета Олимпийского огня.

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Воспользовавшись пробкой, к машине подъехали два молодых человека на мотороллере. Один из них разбил пистолетом водительское окно, сунул руку с оружием в салон и потребовал деньги.

Адвокат, много лет занимавшийся джиу-джитсу, выбил оружие у нападавшего и выстрелил из него же в грабителя, сразив того наповал.

«Однако российский генеральный консул в Рио отрицает тот факт, что сотрудник дипмиссии оказался участником стрельбы со смертельным исходом», — подчеркивает Daily Mail.