Ярославль, 5 августа, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Более 150 килограммов яблок из Польши уничтожено в Ярославской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора. Санкционная продукция была выявлена на одной из оптовых баз сотрудниками управления и Ярославской транспортной прокуратуры. Яблоки были изъяты и уничтожены на полигоне «Скоково» с помощью бульдозера.

ИА REGNUM

Такие акции в Ярославской области проходят регулярно. Ранее уничтожались фрукты и сыры, произведенные в странах, в отношении которых Россия ввела контрсанкции.