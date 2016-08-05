Москва, 5 августа, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Российский офис американской сети ресторанов быстрого питания"Бургер Кинг» собирается подать в суд на лидера группы «Ленинград"Сергея Шнурова за нанесение ущерба деловой репутации, сообщает RT.

instagram.comshnurovs Удивительный вкус

Музыкант 1 августа в своем аккаунте с соцсети Instagram опубликовал стихотворение про рекламных ботов, в котором упоминается"Бургер Кинг». По мнению компании, Шнуров — медийная личность и является лидером мнений.

«Его публичные высказывания вводят в заблуждение потребителей и наносят вред бренду. Покупатели могут подумать, что промокоды компании «Бургер Кинг» вызывают икоту», — говорится в сообщении «Бургер Кинг». Уточняется, что это может негативно отразиться на продажах.

Иск в суд на сумму в 200 тыс. рублей компания подаст на следующей неделе. Запись артиста в Instagram набрала более 50 тыс."лайков», ее прокомментировали более 500 человек при общем количестве подписчиков в 1,4 млн.