Махачкала, 5 августа, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В Дагестане для участия на выборах в Государственную думу зарегистрированы 22 партии и 50 кандидатов, выдвигающихся по одномандатным округам. А в выборах в Народное собрание Дагестана будут участвовать 16 партий. Такие данные сообщили ИА REGNUM 5 августа в дагестанском избиркоме.

cikrf.ru Выборы

После того, как партии «Родина» и «Народ против коррупции», которых многие эксперты называли оппозиционными действующей власти республики, заявили об отказе от участия в выборах, партий должно было стать 20. Однако в избиркоме уточнили, что пока еще от этих партий не поступили заявления об отказе. Помимо активной «парламентской четверки», в выборах активное участие принимали именно эти две оппозиционные партии, которые уже сошли с дистанции. Кроме них также активны «Яблоко», «Патриоты России» и партия «Зеленые». Все они выдвинули своих кандидатов и по одномандатным округам.

От «Единой России» согласно результатам праймериз, в Думу будут баллотироваться в основном списке депутаты предыдущего созыва от Дагестана. Среди кандидатов: Гаджимет Сафаралиев, Магомед Гаджиев, Заур Аскендеров, Мурад Гаджиев, а также вице-спикер Народного собрания РД Юрий Левицкий и советник главы Дагестана, олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев. По Северному одномандатному округу партия выдвигает другого депутата предыдущего созыва Умахана Умаханова, в Центральном и Южном округах бизнесменов Абдулгамида Эмиргамзаева и Абдулмажида Маграмова соответственно.

Бороться с ними в одномандатных округах будут такие кандидаты как журналистка, автор книги «Невесты Аллаха», выдвинутая партией «ПАРНАС» Юлия Юзик (Южный одномандатный округ), самовидвыженцы — боец смешанных единоборств Магомед Маликов (Центральный), член СПЧ при президенте РФ Максим Шевченко (Южный), бывший вице-премьер правительства Дагестана Абусупьян Хараров (Южный) и другие.

Отметим, что наибольшее количество кандидатов зарегистрированы в Южном одномандатном округе, куда входят в основном горные районы и города Хасавюрт и Буйнакск (22 человека). В Центральном одномандатном (два района Махачкалы и южная часть равнинного Дагестана с городами Каспийск, Избербаш, Дербент) и Северном (крупные районы, такие как Бабаюртовский, Тарумовский, Кизлярский с северной частью Махачкалы и городами Кизляр, Кизилюрт, Южно-Сухокумск) зарегистрированы по 14 кандидатов.

На выборах в Народное собрание Дагестана, куда зарегистрированы 16 партий, эксперты предсказывали основную борьбу между «Единой Россией» и партией «Народ против коррупции», которую многие считали аффилированной с Муфтиятом республики. После их отказа от выборов, протестные голоса должна была взять «Родина», но и она сошла с гонки.

Напомним, что 21 июля партия «Народ против коррупции» заявила о том, что перестает бороться на выборах. Вслед за ней, отказалась от участия в ыборах и партия «Родина».