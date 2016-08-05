Анкара, 5 августа, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Правящая в Турции партия «Закона и справедливости» проведет чистку своих рядов от тех, кто связан с оппозиционером и исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, находящимся в США, сообщает Reuters со ссылкой на внутренний меморандум партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В документе указывается необходимость скорейшей очистки рядов депутатов от членов, связанных с «террористической группировкой гюленистов», а также тех, кто поддерживал попытку военного переворота в Турции.

Напомним, после неудачного путча, произошедшего в ночь с 15 на 16 июля, официальная Анкара начала крупномасштабные чистки в вооруженных силах и государственных учреждений Турции.

Своих постов лишись многие тысячи учителей, деканов университетов, сотрудников правоохранительных органов. Под маховик репрессий попали и журналисты, чье положение в стране и до мятежа военных было непростым.