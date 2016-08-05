Улан-Удэ, 5 августа, 2016, 11:50 — ИА Регнум. В аэропорту Улан-Удэ пассажиры, купившие билеты на самолёт Sukhoi Superjet 100 в Хабаровск, отказались лететь на другом самолёте, который им предложила авиакомпания «ИрАэро», передаёт бурятская телерадиокомпания «Ариг Ус».

Игорь Феденко Ан-24РВ

Уточняется, что маршрут по решению руководства авиаперевозчика был изменён практически перед самым вылетом, а также пассажиров собирались пересадить на другое воздушное судно — Ан-24.

Ситуацию прокомментировала пассажирка рейса Татьяна Гончарук. «Мы приобрели билеты на прямой рейс до Хабаровска на самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро», — пояснила она.

Пассажиры отказались лететь, потому что полёт должен был удлиниться более чем в два раза. Предполагалась дополнительная посадка в Благовещенске (Амурская область) — для дозаправки. Кроме того, при взлёте старый самолёт Ан-24 задымился.

«Нас это сильно напугало, пассажиры стали звать бортпроводников, требовать остановить самолет. Мне было очень страшно находиться внутри, моя 11-летняя внучка так испугалась, что начала плакать», — сообщила пассажирка.

Пассажиры потребовали прервать полёт, и 18 из них вернулись в здание аэропорта. Представитель авиакомпании в ответ заявил, что другого самолёта не будет.