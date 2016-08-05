Москва, 5 августа, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Снижение напряжённости вокруг ядерной программы Ирана пойдёт на пользу как самому Ирану, так и его партнёрам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Иран — давний партнёр России. Убеждены, что снижение напряжённости вокруг Ирана после всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе пойдёт на пользу двусторонним связям», — сказал Путин в интервью азербайджанскому государственному информационному агентству «АзерТАдж».

По его словам, Россия планирует продолжить наращивание торгово-экономического сотрудничества: «В ходе визита в Тегеран 23 ноября прошлого года и переговоров с верховным руководителем Ирана Али Хаменеи, а также президентом Ирана Хасаном Рухани убедился, что руководство Ирана такой подход искренне разделяет».

Путин подчеркнул, что совместными усилиями удалось увеличить объёмы взаимной торговли: «По итогам первых пяти месяцев текущего года она выросла на 70% — до 855 миллионов долларов».

По ряду направлений российско-иранское сотрудничество уже сейчас носит стратегический характер, отметил глава государства: «Это в первую очередь относится к совместной работе в сфере «мирного атома». На основе российских технологий построена первая в Иране атомная электростанция «Бушер». Согласованы планы по возведению в Иране ещё восьми атомных энергоблоков российскими специалистами».

Президент заверил, что российские власти будут и дальше «помогать иранским партнёрам в выполнении плана действий по иранской ядерной программе, включая переработку обогащённого урана и перепрофилирование мощностей на выпуск стабильных изотопов».

Напомним, 15 июля 2015 г. Иран и страны «шестерки» (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Ирана. По соглашению Иран должен допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, страны Запада, в свою очередь, будут пошагово снимать с Ирана санкции. Соглашение должно быть ратифицировано всеми сторонами и одобрено Советом Безопасности ООН.