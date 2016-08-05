Киев, 5 августа, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Власти Украины должны прекратить проведение «антитеррористической операции» (АТО) на территории Донбасса, которая не имеет смысла. Об этом народный депутат Украины Надежда Савченко заявила в эфире Эспрессо.TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Нам (властям Украины) надо заканчивать этот бардак, который назвали «АТО», как можно быстрее, без всякой дальнейшей войны», — подчеркнула бывшая украинская военнослужащая.

При этом Савченко добавила, что на Украине звучит «опасная риторика, что надо вводить военное положение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко была приговорена к 22 годам заключения за причастность к гибели журналистов РФ в Донбассе в 2014 г. Суд состоялся 22 марта текущего года в Ростове-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании экс-военнослужащей 25 мая. После этого Савченко вылетела в Киев, где её торжественно встретили соотечественники.

Читайте также: Савченко: Украина может жить без президентов

Читайте также: Савченко заявила о своей готовности стать главой Минобороны