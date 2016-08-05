Москва, 5 августа, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Считать, что Россия пытается перетянуть на себя одеяло по урегулированию конфликта в Карабахе, неверно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«И ещё одну тему хотел бы затронуть. Порой приходится слышать, что Россия пытается монополизировать работу, связанную с нагорно-карабахским урегулированием, отодвинуть в сторону других посредников. Это заблуждение. Трёхсторонние саммиты по карабахской тематике с участием Президента России, а их всего было проведено более двадцати, органично дополняют усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию этого конфликта, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция. Отмечу, что американские и французские представители присутствовали на завершающей части вышеупомянутого трёхстороннего саммита в Санкт-Петербурге», — сказал Путин в интервью азербайджанскому государственному информационному агентству «АзерТАдж».

Он напомнил, что на прошедшую по инициативе США в Вене 16 мая 2016 года встречу Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна были приглашены глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь по европейским делам МИД Франции Арлем Дезир: «Подобный подход является примером того, как можно и нужно работать при разрешении международных конфликтов. Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся помочь сторонам выйти на устраивающее всех решение».

Напомним, ранее российские власти неоднократно встречались со своими коллегами из Армении и Азербайджана в рамках урегулирования обострившегося весной 2016 года конфликта в Нагорном Карабахе.

Отметим также, что 20 июня в Санкт Петербурге Владимир Путин встретится по отдельности с президентами Армении и Азербайджана, после чего лидеры трёх стран провели трёхстороннюю встречу.